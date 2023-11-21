Başkent’te terör örgütlerine operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, 2014 Sermaye Piyasası Kurulu Uzman Yardımcılığı sınav soruşturması kapsamında, FETÖ üyelerinin yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişerek örgüt mensuplarına dağıttıkları tespit edildi. Soruları alarak başarılı oldukları belirlenen 4'ü ihraç, 1'i özel sektör çalışanı, 5'i aktif kamu personeli olmak üzere toplam 10 şüpheliye Ankara merkezli toplam 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

DHKP-C VE TKP-ML YAPILANMALARINA OPERASYON

DHKP-C silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada, Ankara yapılanması içinde faaliyet yürüttükleri belirlenen 4 şüpheli ile TKP/ML silahlı terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerinin TKP/ML örgütü tarafından verilen çağrı ve talimatlara uyarak Ankara'da yapılan örgütsel etkinliklere katıldıkları, burada terör örgütünün cebir ve şiddet içeren yöntemlerini övdükleri, bu yöntemleri meşru gösterecek şekilde propaganda yaptıkları belirlendi.