Bir yılda 620 cemevine destek

2022 yılının kasım ayında kurulan Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı, 1. yılını geride bıraktı. Geçen sene teşkilatlanma çalışmalarını tamamlayıp Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile faaliyete başlayan başkanlık, ilk olarak sahaya inerek geniş kapsamlı incelemeler gerçekleştirdi. Yürütülen çalışmalar sonucunda cemevlerinin talep ve ihtiyaçları rapor altına alındı. Bu kapsamda 620 cemevinin çeşitli bakımonarım talepleri değerlendirmeye alınırken, belgelenenlerin ihtiyaçları hızlı bir şekilde giderildi. 1 yıllık süreçte temizlik gibi temel hizmetler ise kesintisiz yerine getirildi. Alevi-Bektaşilik'in korunmasına yönelik gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında konferans ve sempozyum gibi bilimsel toplantılar düzenlendi, akademik araştırmalara destek verildi. Bu çerçevede özel sektör, üniversiteler ve sivil toplum örgütleriyle de çeşitli işbirliklerine gidildi.Geçen hafta Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2024 yılı bütçe sunumunu yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'nın 1 senelik faaliyetlerine ilişkin ayrı bir parantez açtı. 2024 yılında atılacak önemli bir adımı açıklayan Bakan Ersoy, "Cemevlerini destekleme çalışmalarının yanında Alevilik-Bektaşilik'in korunmasına ve gelecek kuşaklara aktarılmasına katkıda bulunacak çalışmalar da yapılmaktadır. Bu amaç doğrultusunda 2024 yılının şubat ayı içerisinde Alevilik-Bektaşilik İhtisas Kütüphanesi hizmete açılacaktır" dedi.