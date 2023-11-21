‘Bu utanç bütün insanlığı kapsayacak kadar büyük’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "0, 1, 3, 5, 6, 8, 9... Bu rakamlar, sadece bir rakam değil. 7 Ekim'den bugüne İsrail'in bombaladığı Gazze'de, en temel hak olan, yaşama hakkı elinden alınmış binlerce çocuğun yaşlarından bazıları. Kardeşlerini, 'Korkmayın, birazdan öleceğiz' sözleriyle teselli eden çocuklar için geç kaldık. Bu utanç, bütün bir insanlığı kapsayacak kadar büyük ve ağır. Bugün, Filistinli çocukların yarını görüp göremeyeceğinin meçhul olduğu en karanlık 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü. Gazze'de hâlâ hayatta olan masum çocuklar için vakit daralıyorken bilhassa bugün, birlikte daha yüksek sesle 'Ateşkes şimdi' diye haykıralım. Her çocuk için yaşamaya değer bir dünya bırakmak dileğiyle" dedi.