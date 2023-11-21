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Giriş Tarihi: 21.11.2023 09:23

Diş hekimine damağıma iğne yaptın deyip sandalye ile saldırdı

İstanbul Güngören’de kısa bir süre önce denetimli serbestlikle cezaevinden çıkan 43 yaşındaki Okan K. tedavi için gittiği diş hekimi Pelin Can’a damağıma niye iğne yaptın diyerek sandalye ile saldırdı. Çeşitli suçlardan kaydı bulunan Okan K. olay yerinden kaçarken saldırıya uğraya diş hekimi de polise gidip şikayetçi oldu. Pelin Can; “Bu şahsın biran önce yakalanmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Diş hekimine damağıma iğne yaptın deyip sandalye ile saldırdı

Okan K. bir süre önce cezaevinden denetimli serbestlikle çıkmıştı. İddiaya göre diş tedavisi için 14 Kasım günü öğleden sonra diş hekimi Pelin Can'ın Ayazma Caddesi'ndeki kliniğine geldi. Pelin Can, tedavi yapılacak dişin olduğu bölgeye iğne yaptı. Okan K., yapılan iğneden kısa bir süre sonra doktorun yanına gidip "Sen benim damağıma iğne yaptın' diyerek bağırmaya ve etrafındaki eşyalara zarar vermeye başladı. Pelin Can, "Damağınıza değil dişin olduğu yere yaptım dese de sakinleşmedi. İddiaya göre şahıs kliniği alt üst etti.

CEZAEVİNDEN YENİ ÇIKMIŞ

Okan K., kendisine engel olmak isteyen Pelin Can'a da saldırdı. Can, yumruk darbelerinden kurtulurken gözü dönmüş adam, eline geçirdiği sandalyeyi Can'a vurdu. Pelin Can, bacağına aldığı sandalye darbesiyle acı içinde kıvranırken, Okan K. olay yerinden kaçtı. Pelin Can, hemen polisi arayarak yardım istedi. Polis ekipleri kliniğe geldi. Kliniğin kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, saldırganın denetimli serbestlikle bir süre önce cezaevinden çıkan Okan K. olduğunu belirledi. Emniyette tehdit, kasten yaralama, açıktan hırsızlık, ateşli silahlar kanununa muhalefet ve uyuşturucudan yaklaşık 20 suç kaydı olduğu belirlendi. Pelin Can da hastaneye giderek bacağını tedavi ettirdikten sonra taburcu oldu. Polis ekipleri, Okan K.'yi yaralama, mala zarar verme ve tehdit suçlarından yakalamak için her yerde arıyor.

BANA SANDALYE İLE SALDIRDI

Yaşadığı şoku uzun süre üzerinden atamayan Pelin Can, "Şahsın dişini tedavi etmek için rutin uygulama olan iğneyi yaptım. İlk başta herhangi bir şey yoktu daha sonra bir anda 'sen benim damağıma iğne yaptın' diyerek etrafa zarar vermeye başladı. Kendisine damağına yapmadığımı söylememe rağmen ikna olmadı ve etrafa zarar vermeye başladı. Kendisine engel olmak istediğimde de bana saldırdı. Yumruk vurmaya çalıştı kurtuldum ama eline geçirdiği sandalyeyi bana vurdu. Korkuyorum umarım yakalanır." dedi.

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Diş hekimine damağıma iğne yaptın deyip sandalye ile saldırdı
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