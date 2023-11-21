Diyarbakır annelerinden, çocuk hakları gününde HDP-PKK’ya tepki

Terör örgütü tarafından kandırılarak ya da zorla dağa kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır İl Binası önünde annelerin başlattığı oturma eylemi bin 529 gününe girdi. 369 ailelinin sürdürdüğü evlat mücadelesinde şuana kadar 48 kişi örgütten kaçarak ailesine kavuştu. Anneler, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde HDP ve PKK'ya tepki gösterirken, SABAH'a konuştu.

Kızının 16 yaşında terör örgütü tarafından kandırılarak dağa kaçırıldığını belirten annelerden Fatma Akkuş, "Kızım daha çocuk yaşta kandırılarak dağa kaçırıldı ve kalem tutması gereken eline silah verdiler. Kendi çocuklarına en iyi yaşamı sürenler, bizim çocuklarımızın yaşam haklarını ellerinden aldılar. Çocuklarımızı 14-15 yaşında bir hiç uğruna dağda, mağaralarda ölüme terk ettiler" ifadelerini kullandı.

"HDP BİZİM ÇOCUKLARIMIZIN HAKKI İÇİN NEDEN KONUŞMUYOR"

Oğlunun 17 yaşında kandırılarak dağa götürüldüğünü kaydeden anne Bedriye Uslu da, "Terör örgütü çocuklarımızı bizden koparıp dağlara götürdü. Yıllardır oğlumun kapıyı çalıp gelmesini bekliyorum. Bizim evlatlarımız çocuk değil mi? Onların yaşam haklarını gasp ettiler. Çocukluklarını yaşamadan, hayallerini gerçekleştiremeden bizlerden zorla ya da kandırarak kopardılar. Çocuk hakları diye açıklamalarda bulunan HDP'liler, bizim çocuklarımızın hakları için neden ses çıkarmıyorlar" dedi. 17 yaşında kaçırılan kızı için mücadele veren anne Hatice Levent ise, "Terör örgütü hem çocuklarımızı hem de haklarını çaldılar. Bizim çocuklarımızın yaşam hakkını ellerinden alarak dağda bir hiç uğuruna ölüme gönderdiler" diye konuştular.