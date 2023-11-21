Eski YÖK Başkanına istenen ceza belli oldu: Ali Demir’in 15 yıl hapsi istendi

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Ali Demir duruşmaya katılmazken, avukatı salonda hazır bulundu. Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, Demir'in üzerine atılı görevi kötüye kullanma suçunu, örgütsel faaliyet kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini kaydederek, 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, savunmalar için süre vererek duruşmayı erteledi.