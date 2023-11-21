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Giriş Tarihi: 21.11.2023 16:55

Eski YÖK Başkanına istenen ceza belli oldu: Ali Demir’in 15 yıl hapsi istendi

FETÖ üyeliğinden yargılanan eski Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Ali Demir hakkında esas hakkındaki mütalaa açıklandı. Demir’in ‘Silahlı terör örgütüne üye olma’ 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Eski YÖK Başkanına istenen ceza belli oldu: Ali Demir’in 15 yıl hapsi istendi

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Ali Demir duruşmaya katılmazken, avukatı salonda hazır bulundu. Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, Demir'in üzerine atılı görevi kötüye kullanma suçunu, örgütsel faaliyet kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini kaydederek, 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, savunmalar için süre vererek duruşmayı erteledi.

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Eski YÖK Başkanına istenen ceza belli oldu: Ali Demir’in 15 yıl hapsi istendi
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