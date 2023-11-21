Hıncal abi kabri başında anıldı

Geçtiğimiz yıl 83 yaşında kaybettiğimiz SABAH Gazetesi'nin usta yazarı, spor medyasının duayeni Hıncal Uluç, vefatının birinci yılında İstanbul'daki kabri başında anıldı. Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki anma törenine Hıncal Uluç'un ağabeyi Öcal Uluç, yengesi Özay Uluç, yakınları ve sevenleri katıldı.Hıncal Uluç için kabri başında Kuran okundu, Etiler Camii'nde de lokma döktürüldü. Kardeşinin kabri başında duygularını SABAH'la paylaşan Öcal Uluç, "Bir yıldır boşlukta yaşıyorum.Hıncal benim kardeşimdi ama en önemlisi en yakın arkadaşım, sırdaşım ve dostumdu. Onsuz bir yaşamı hiç düşünmemiştim ve benim için çok zor... Kardeşimi unutmayan herkese teşekkür ediyorum. Mekânı cennet olsun" dedi.