Fatih'teki Sepetçiler Kasrı'nda düzenlenen programda, KADEM tarafından "Şiddetsiz Toplum Güvenli Gelecek" kampanyası kapsamında hazırlanan 45 saniyelik kamu spotunun ilk gösterimi yapıldı.

Kampanya iye filmde yasayı somutlaştıran diyaloglarla Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un önleyici ve koruyucu tedbirleri hakkında bilgi verilirken sosyal medyada "#ŞiddetsizToplum" etiketi ile kampanyanın dijital mecralar üzerinden daha geniş kitlelere ulaştırılması hedefleniyor.

Programda konuşan KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu, vicdan sahibi her insanın bugünlerdeki gündeminin Gazze olduğunu dile getirerek "7 Ekim'den bu yana şiddetin her türünün en acımasız haliyle yaşandığı bir vahşete tanıklık ediyoruz. Filistin'de 13 bin kişi katledildi. İsrail Gazze'de, kadın, çocuk, genç, yaşlı demeden, okul, hastane gibi sivillerin bulunduğu yerleri aralıksız bombalıyor." diye konuştu.



KADEM'den kadına yönelik şiddete karşı "Şiddetsiz Toplum Güvenli Gelecek" kampanyası | Video

Gazze'de, enerji verilemediği için kuvözlerdeki bebeklerin öldüğünü, yaralı ve hastaların tedavi edilemediğini belirten Gümrükçüoğlu, "İsrail'in bütün hukuk kurallarını hiçe sayan insanlık dışı bu saldırıları savaş değil bir soykırımdır. Bizler de her platformda Gazze için, Filistin için konuşmaya, sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"ŞİDDETSİZ TOPLUM, GÜVENLİ GELECEK"

Gümrükçüoğlu, KADEM olarak 10 yıldır kadınların onuruyla yaşayacağı güvenli bir toplum inşası amacıyla çalıştıklarını ifade ederek şunları söyledi:

"Bu yılki kampanyamızın sloganı, 'Şiddetsiz Toplum, Güvenli Gelecek' ve kampanya boyunca 6284 sayılı kanunla şiddet mağdurlarının güvende olduğu mesajını topluma yaymayı hedefliyoruz. Ne yazık ki şiddet tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kadınların en büyük sorunu. Ancak ülkemizde son yıllarda kadına şiddet konusunda ciddi bir farkındalık oluştu. Kadınlar bu süreçte önemli hukuki kazanımlar elde etti."

Kadınların kazanımlarının en önemlisinin 6284 sayılı kanun olduğunu dile getiren Gümrükçüoğlu, yasanın amacının şiddete uğrayan veya uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların ve aile bireylerinin korunması olduğunu söyledi. Gümrükçüoğlu, yine bu kanun sayesinde mağdurun sadece fiziksel şiddete uğradığında değil, tehdit edildiğinde dahi kanunun koruyuculuğundan faydalanabildiğini anlattı.

Gümrükçüoğlu, bu kanun kapsamında verilen kararların tedbir kararları olduğunu ve ceza niteliği taşımadığını kaydederek "Tedbir kararı verilirken kadının beyanı değil, kadın erkek fark etmeksizin mağdurun beyanı esas alınır." dedi.

"KADINLAR TEK BİR TUŞLA YARDIM ALABİLİYOR"

Kanunun koruyuculuğundan yararlanmanın hiç zor olmadığını vurgulayan Gümrükçüoğlu şöyle konuştu:

"İçişleri Bakanlığının KADES uygulaması var malum, kadınlar tek bir tuşa basarak dakikalar içerisinde yardım alabiliyorlar. Yine kanun kapsamında hayata geçirilen 183 sosyal yardım hattı var. Bu tür hızlı işleyen mekanizmalar sayesinde ülkemizde kadınlar kendilerini yalnız ve çaresiz hissetmiyor. Sesini çıkarabiliyor, hakkını arıyor."

Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu, kadınlara sahip oldukları haklarını, yasal güvencelerini, şiddetten korunmanın yollarını, şiddet karşısında neler yapabileceklerini hatırlatmayı hedeflediklerini, kampanyanın nihai hedefinin hiç kimsenin şiddet mağduru olmayacağı bir toplum yaratmak olduğunu sözlerine ekledi.