‘Koca Yusuf’ Gazzeli hastaları Türkiye’ye getirdi

Türkıye'de tedavi görecek 61 Gazzeli hastayı ve 49 refakatçiyi taşıyan Türk Hava Kuvvetleri'ne ait A400M uçağı dün Ankara Etimesgut Askeri Havaalanı'na indi. Önceki gün hastaları almak için Kayseri'den Mısır'a havalanan uçakta 10 kişilik sağlık personeli görevlendirildi. Uçaktaki 61 hasta, havaalanında hazır bekletilen ambulanslarla Bilkent ve Etlik şehir hastanelerine sevk ediliyor. Cumhurbaşkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı'na ait uçaklarla geçen hafta perşembe günü de Gazze'den 27 hasta ve 13 refakatçi Türkiye'ye getirilmiş, hastalar Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. ANKARA