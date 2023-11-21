ÖSYM Başkanı Ersoy: Dil alanında devrim niteliğinde sınavlar yapacağız

ÖSYM'nin 50'nci yılı sebebiyle merkez binada, idari kadronun ve personellerinin katılımıyla program düzenlendi. Burada konuşan Ersoy, ÖSYM'nin 19 Kasım 1974'te üniversiteler arası öğrenci seçme ve yerleştirme merkezi adıyla kurulduğunu hatırlatarak, ÖSYM'nin Türkiye'nin en stratejik kurumlarından birisi olduğunu söyledi. Ersoy, "Bu kurum 16 ayrı kuruma, 60'a yakın sınavla 13 milyon yakın adaya hizmet veren bir kurum. Önümüzdeki sene, pek çok yenilik içeren senemiz olacak. Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (TR-YÖS) adıyla 13 sene sonra ilk defa uluslararası öğrenci sınavını gerçekleştirdik. Sonuncusunu 12 Kasım 2023'te 13 ülkede yaptık. Hedefimiz, mayıs ayında yapacağımız sınavı en az 50 ülkede ve 6 kıtada yapmak. Uluslararası akreditesi olan bir sınav olarak sadece Türkiye'de geçerli değil, Eğitim Yetenek Testi (SAT) gibi uluslararası alanda da geçerli olan bir sınav olmasını istiyoruz. Şu ana kadar aldığımız dönüşlerde uluslararası standartlarda bir sınav haline dönüştüğü kabulü var" dedi.

Yabancı dil sınavları için de yenilikler yapılacağını kaydeden Ersoy, "Dil alanında da devrim niteliğinde sınavlar yapacağız. Paradigma değişikliğine gidiyoruz. Bunu önümüzdeki sene herkes görecek. Birkaç dilde farklı becerileri ölçen sınavlar gerçekleştireceğiz. Şu anda deneme sınavlarını yapıyoruz. Aralık ayında Milli Savunma Bakanlığı'na yapacağız, ocak-şubatta devletin farklı kurumlarına yapacağız, mayıs-hazirandan sonra da kamuoyunda farklı bir sınavımız ortaya çıkacak" diye konuştu.