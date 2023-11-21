Sahada ve masada güçlü diplomasi yürütmekteyiz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan dün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının bütçe sunumunu yaparken ve milletvekillerinin sorularını yanıtlarken önemli mesajlar verdi:Hamas'ı yok etmek adına Gazze'nin topyekûn hedef alınmasına sessiz kalmayacağız. Riyad zirvesindeki kararların takipçisiyiz. İsrail üzerinde baskı uygulanmalı. İnsani yardım konusu aciliyet ve önem arz etmekte. Sahada ve masada güçlü bir diplomasi yürütmekteyiz.Neden Türkiye'yi kategorik olarak Kürt düşmanı gibi gösterme gayreti var? Bu dili kabul etmiyorum. Kategorik olarak PKK'nın düşmanıyız. Kim olursa olsun, bize silah çekenle mücadele ederiz.Avrupa şuna karar vermek zorunda: Türkiye ölçeğinde Müslüman ülkeyle yeni bir üyelik kurmak istiyor muyum? AB uluslar üstü yapı kurmayı başardı ama medeniyetler üstü yapı olamadı. Onun için bir yere gidemiyor. Felsefi olarak bir karar vermeleri gerekiyor.2000'den bu yana 200 küsür emlak alım başvurusu İsrail vatandaşlarınca yapılmış. Toplam başvuru 15 bin. Son 5 yılda İran birinci sırada. Mal satışı Bakanlar Kurulu onayına tabi. KKTC'yi egemen bir devlet olarak tanıdığımız için, yetkililer nezdinde endişelerimizi gündeme getiriyoruz