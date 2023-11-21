SON DAKİKA | İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: Yolyemezler suç örgütü çökertildi

Gelen son dakika haberine göre; İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Yolyemezler" grubu olarak bilinen organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya, "İstanbul Merkezli Diyarbakır ve Balıkesir'de Eş Zamanlı Düzenlenen "Kafes-14" operasyonları kapsamında, "Yolyemezler" Grubu Olarak Bilinen Organize Suç Örgütü Çökertildi" dedi. Yerlikaya, 19 şüphelinin yakalandığını belirtti.
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İstanbul Merkezli Diyarbakır ve Balıkesir'de Eş Zamanlı Düzenlenen "KAFES-14" OPERASYONLARI Kapsamında, "YOLYEMEZLER" Grubu Olarak Bilinen Organize Suç Örgütü Çökertildi❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 21, 2023
Operasyonda 1️⃣9️⃣ şüpheli şahıs Yakalandı❗️
Organize Suç Örgütlerine, Zehir Tacirlerine, Halkımızın… pic.twitter.com/NHAG89MTi4