Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: Yolyemezler suç örgütü çökertildi
Giriş Tarihi: 21.11.2023 17:25 Son Güncelleme: 21.11.2023 17:31

SON DAKİKA | İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: Yolyemezler suç örgütü çökertildi

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Yolyemezler" grubu olarak bilinen organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı.

SON DAKİKA | İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: Yolyemezler suç örgütü çökertildi

Gelen son dakika haberine göre; İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Yolyemezler" grubu olarak bilinen organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya, "İstanbul Merkezli Diyarbakır ve Balıkesir'de Eş Zamanlı Düzenlenen "Kafes-14" operasyonları kapsamında, "Yolyemezler" Grubu Olarak Bilinen Organize Suç Örgütü Çökertildi" dedi. Yerlikaya, 19 şüphelinin yakalandığını belirtti.

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SON DAKİKA | İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: Yolyemezler suç örgütü çökertildi
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