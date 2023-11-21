Türkiye’yi ‘işgalci’ gören Pervin Chakar’ın elini öptü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, HEDEP Van Milletvekili Pervin Buldan ile birlikte Kadıköy'de düzenlenen 'Bir Opera Gecesi' dinletisine katıldı. Özel, Türkiye'yi 'işgalci' gören Pervin Chakar'ın elini öptüğü anları sosyal medya hesabından 'barış ve kardeşlik' notuyla paylaştı. Parti Sözcüsü Deniz Yücel, A Haber'in sorusu üzerine "Genel Başkanımız sanata ve sanatçıya değer veren bir kişidir" sözleriyle Özgür Özel'i savundu.Chakar, 2021'de Kürt devleti kurulması gerektiğini vurgulayıp, "Mecburi bir sürecin sonunda Türklerle aynı toprakları paylaşıyoruz. Onların dillerini öğreniyor ve konuşuyoruz. Kültür ve geleneklerini biliyoruz. Tekrar etmekte fayda var, mesele statü meselesi. Kürtlerin devleti yoksa Kürt soprano da olmaz Kürt besteci de olmaz" ifadelerini kullanmıştı.