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Giriş Tarihi: 22.11.2023 08:36 Son Güncelleme: 22.11.2023 09:06

81 ilde Çember-6 Operasyonu

Güvenlik güçleri, 81 ilde aranan şahıslara yönelik düğmeye bastı. Yapılan Çeber-6 Operasyonu'nda arama kaydı bulunan 2 bin 136 firari yakalandı. İçişleri Bakanı ali Yerlikaya, "Arananları yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız" ifadesini kullandı.

İHA
81 ilde Çember-6 Operasyonu
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde aranan şahıslara yönelik yapılan 'Çember-6 Operasyonları'nda arama kaydı bulunan 2 bin 136 firarinin yakalandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine izin asla vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Yakalanan şahıslardan 6'sının 10 yıldan daha uzun zamandır arandığı, 11'inin 5 ile 10 yıl arasında arandığı, 2 bin 119'unun ise 0 ile 5 yıl arasında arandığı tespit edildi. İl Jandarma Komutanlıkları, İl Emniyet Müdürlükleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığımızca 81 il genelinde son 3 gün içinde yapılan Çember operasyonlarında yakalama kararı çıkartılan 2 bin 136 kişi, yol aramalarında, ev ve iş yerlerinde, kimlik kontrollerinde yakalanıp adalete teslim edildi. Operasyonları yöneten Valilerimizi, Kaymakamlarımızı, İl Jandarma Komutanlarımızı, İl Emniyet Müdürlerimizi, Sahil Güvenliğimizi ve operasyonlara katılan polislerimizi, jandarmalarımızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Arananları yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız."

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81 ilde Çember-6 Operasyonu
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