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Giriş Tarihi: 22.11.2023

Ankara’da terör operasyonu

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Ankara’da terör operasyonu
2014 Sermaye Piyasası Kurulu Uzman Yardımcılığı sınav sorularını çalan 4'ü ihraç, biri özel sektör çalışanı, 5'i aktif kamu personeli olmak üzere toplam 10 FETÖ şüphelisi hakkında Ankara merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. DHKP-C silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada ise Ankara yapılanmasında bulunan 4 şüpheli ile TKP/ML silahlı terör örgütünün cebir ve şiddet içeren yöntemlerini öven ve meşru gösterecek şekilde propaganda yapan 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 3 operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 18'i, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.
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Ankara’da terör operasyonu
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