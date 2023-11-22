Ankara’da terör operasyonu

2014 Sermaye Piyasası Kurulu Uzman Yardımcılığı sınav sorularını çalan 4'ü ihraç, biri özel sektör çalışanı, 5'i aktif kamu personeli olmak üzere toplam 10 FETÖ şüphelisi hakkında Ankara merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. DHKP-C silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada ise Ankara yapılanmasında bulunan 4 şüpheli ile TKP/ML silahlı terör örgütünün cebir ve şiddet içeren yöntemlerini öven ve meşru gösterecek şekilde propaganda yapan 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 3 operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 18'i, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.