Başkan Erdoğan, Cezayir’den Gazze mesajı verdi: Rehine takası için devredeyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile ortak basın toplantısında konuştu. Erdoğan özetle şunları söyledi:Şu anda rehinelerin iadesi ile ilgili görüşmeler devam ediyor. Gerek Dışişleri Bakanım (Hakan Fidan) gerek Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanım (İbrahim Kalın) Katar ile müşterek bir çalışma içerisinde süreci devam ettiriyorlar. Temennimiz odur ki bir an önce rehinelerin takasında neticeyi alırız. Sürekli görüşme halindeyiz. Beklentimiz buralarda olumlu netice almak.Cezayir, Filistin davasına en güçlü en samimi desteği veren ülkeler arasında yer alıyor. Her iki ülkenin de vicdan aynasında merkez bulan Filistin meselesinde Cezayir'in kararlı duruşunu takdir ediyoruz. Toplu cezalandırmaya dönüşen ve savaş suçu teşkil eden İsrail saldırılarını hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Hastane, ibadethane, okul. Her koşulda koruma altında olması gereken mekânların hedef alınması, halkın göçe zorlanması vicdansızlıktır, barbarlıktır.Önceliğimiz Gazze'de kalıcı ateşkesin tesisi ve insani yardımların engelsiz şekilde bölgeye intikalidir. Bu yönde basına yansıyan haberleri biz de takip ediyoruz. Bizi de sürece gereken katkıyı sunuyoruz. Filistin meselesi adil bir siyasi çözüme kavuşturulmadan bölgemizde kalıcı barış ve istikrarın tesisi mümkün değildir. 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin tesisi artık kaçınılmazdır. Bu doğrultuda elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. İsrail ve Filistin'in üzerinde mutabık kalacağı adil bir barışın uygulanmasında bölge ülkeleri ile birlikte garantör olarak elimizi taşın altına koymaya hazır olduğumuzu açıkladık.Cezayir ile ilişkilerimizde son üç yılda yaşanan temas ve istişareler güzel neticelerini hep birlikte almaya devam ediyoruz. Ziyaretim sırasında yüksek düzeyli işbirliği konseyi kurulmasına karar vermiştik. İlk toplantısını geçtiğimiz sene Ankara'da yapmıştık, bugün değerli kardeşimle birlikte yüksek düzeyli işbirliği konseyimizin ikinci toplantısına başkanlık ettik. Verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Münasebetlerimizi derinleştirmek adına atılacak adımlar hakkında fikir teatisinde bulunduk. Bu çerçevede hayata geçirilecek projelerinde yakından takipçisi olacağız. Adını "Stratejik" tanımlamasını eklemek suretiyle "Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi" olarak yeniden belirledik. Bu karar ilişkilerimizin ulaştığı seviyenin ve beslendiği stratejik vizyonun nişanesi olmuştur.Cezayir'in Tebbun kardeşimin liderliğinde ekonomik potansiyelin değerlendirmeye yönelik çalışmalarını takdirle izliyoruz. 1400 civarında Türk firması bu sürece destek veriyor. Şirketlerimizin Cezayir'de hidrokarbon harici sektörlerdeki en büyük yatırımcı ve istihdam sağlayıcısı olmasıyla iftihar ediyoruz. Bu yatırımları daha da artırma gayretinde olacağız. Cezayir'in altyapı alanındaki yatırımlarında müteahhitlik firmalarımızın önemli payı olması bizler için ayrı bir gurur kaynağıdır. Ziraat Bankamız Cezayir'de şube açmak üzere gereken izinleri almıştır. Bu gelişme ekonomik ve ticari işbirliğimize büyük katkı sağlayacaktır. Enerji ve yenilenebilir enerji alanındaki ilişkilerimizi yeni ortaklıklarla çeşitlendirerek geliştirmeyi arzu ediyoruz. Botaş ve Sonatrak arasındaki sözleşme bunun güzel bir örneğini teşkil etti.CezayirCumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, "Gazze'de yaşanan insanlık trajedisi ve Siyonist işgal devletinin işlemekte olduğu insanlık suçlarını ve bunun uluslararası bağlantı yansımalarına değindik. Filistin halkının başkenti Kudüs olan bir bağımsız Filistin devletini 1967 sınırları içerisinde koruma hakkının olduğunu ifade ettik. Sistematik saldırılara soykırıma karşı olduğumuzu beyan ettik. Gazze'deki soykırımın sorumlularının Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanması gerektiğinin altını çizdik. Orada yapılan soykırımın Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taşınması önemli bir şey. 75 yıldır belki de ilk defa bu suçları işleyenler adaletin karşısına çıkacaklar. Bizler kurtarabildiğimiz kadar insanı kurtarmak, savaşın son bulması için gayret gösteriyoruz. Filistin devleti kaçınılmaz gerçektir ve bu sorunun nihai çözümü için olmazsa olmazdır" dedi.Başkan Erdoğan, Cezayir'de Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun tarafından Huari Bumedyen Havalimanı'nda karşılandı. Erdoğan karşılama töreni sonrası Cezayir Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti. Yaklaşık 2 saat baş başa görüşen Erdoğan ve Tebun, ardından heyetler arası görüşmeye başkanlık etti. Başkan Erdoğan, Cezayir-Türkiye İş Forumu'na da katılarak iş insanlarına hitap etti.Başkan Erdoğan ile Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Türkiye- Cezayir Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi İkinci Toplantısı'na başkanlık etti. Toplantı sonrasında iki ülke arasında farklı alanlarda 12 işbirliği anlaşması imzalandı. Bu kapsamda, iki ülkenin Dışişleri, Kültür ve Turizm bakanlıkları arasındaki anlaşmaların yanı sıra çevre, tüketicinin korunması, ürün ve hizmetlerin kalite kontrolü, ticaret, sağlık, doğalgaz alış ve satışı, uzay bilimleri, teknolojileri ve uygulamaları gibi alanlarda işbirliği yapıldı. Anlaşmaların imzalanmasının ardından ortak bildiri imzalandı.Erdoğan"Türkiye ve Cezayir asırlara sahip dostluk ve kardeşlik bağlarına sahiptir. Ticaretimizin bu sene sonunda 6 milyar doları yakalamasını bekliyoruz. 10 milyar dolar hacmine de gayretlerimizi artırarak inşallah kısa zamanda ulaşacağız" dedi.Enerjive Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, iki ülke arasında Ekim 2024'te sona erecek LNG anlaşmasının uzatıldığını söyledi. Bayraktar, "BOTAŞ ile Cezayir ulusal şirketi Sonatrach arasında atılan imzalarla iki ülke arasında 1988'den beri devam eden LNG ithalat anlaşmasının süresini 3 yıl daha uzattık. Türkiye, Cezayir'den yıllık 4.4 milyar metreküp LNG almaya devam edecek" dedi.