Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan yerel seçim mesajı: Adaylarımızı peyderpey açıklayacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir ziyareti dönüştü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Gündemi değerlendiren Başkan Erdoğan, yerel seçimlerle ilgili de önemli bilgiler paylaştı. Belediye başkan adaylarıyla ilgili sürecin devam ettiğini belirten Başkan Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın tüm seçimlerde olduğu gibi yerel seçimlerde de iddialı olduğunu vurguladı.
Seçim bölgelerinde kamuoyu yoklamalarının devam ettiğini belirten Başkan Erdoğan, tarih vererek şu açıklamaları yaptı: Cumhur İttifakı olarak tüm seçimlerde olduğu gibi yaklaşan yerel seçimde de iddialıyız. Çalışmalarımızı bu iddiamız nispetinde çok titiz bir biçimde yapıyor, adaylarla ilgili süreçte her konuyu ince eliyor sık dokuyoruz. Partimiz gerekli hazırlıkları ve analizleri yaptı.
Zaten bildiğiniz gibi AK Parti olarak bizim seçim hazırlıklarımız bir önceki seçimin tamamlanmasıyla birlikte başlar. Özellikle büyükşehirler başta olmak üzere her ilde kamuoyu yoklamaları yaptık, yapıyoruz. Sonuçları analiz edip milletimizin gönlündekini anlamaya, şehirlerimize en faydalı olacak adayları belirlemeye gayret gösteriyoruz. Bir defa 1 Aralık belediye başkan adayı olmak isteyen ve görevden bu nedenle ayrılması gereken memurların istifaları için son tarih. Memurların durumunu da görelim. Onların durumu da netleştikten sonra Aralık ayının ortalarına doğru artık adaylarımızı peyderpey açıklamaya inşallah başlarız.