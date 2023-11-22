Baykar’ın İHA fabrikasından hard disk çalan stajyer tutuklandı: İfadesi ortaya çıktı...

Esenyurt'ta Baykar Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de geçtiğimiz cumartesi günü meydana gelen olayda depo sorumlusu stajyer olarak çalışan Ahmet A.Ç., fabrikadan çıkış yapmak üzere turnikelerden geçerken alarmların ötmesiyle firma görevlileri tarafından durduruldu. Ahmet A.Ç.'nin ön cebinde 4 adet hard disk ve arka cebinde 1 adet tornavida ile çıkış yapmaya çalıştığı tespit edildi. İhbar ve şikayet üzerine olay yerine polis ekipleri intikal etti. Ahmet A.Ç., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hard diskler ve tornavidaya da el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli Ahmet A.Ç., Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından hırsızlık suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CASUSLUK İDDİALARI ARAŞTIRILACAK

Firma yetkilileri tarafından suç duyurusunda bulunulması üzerine Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında hırsızlıkta 'casusluk' değerlendirmesi yapılıp yapılmayacağı hard diskler üzerindeki incelemeler sonucu ortaya çıkacak.

"BİLGİSAYARIMIN HAFIZASINI YÜKSELTECEKTİM"

Öte yandan şüpheli Ahmet A.Ç.'nin de ifadesinde hard diskleri bilgisayarının hafızasını yükseltmek için kullanacağını söylediği öğrenildi.

Ahmet A.Ç., ifadesinde şunları söyledi: "Firmada depo görevlisi olarak çalışıyorum. Yaptığım iş genellikle bilgisayar isteyen personellere tutanak karşılığında bilgisayarları teslim etmek. Olay günü depoda bulunan tornavida ile raflarda bulunan 4 bilgisayardan 4 hard diski söktüm. İkisini kendi ihtiyacım için aldım. İkisini de amirime verecektim. Hard disklerin içerisinde ne olduğunu bilmiyorum. Kendim için almamın sebebi bilgisayarımın hafızasını harici olarak yükseltmek içindi. Nefsime müdahale edemedim. Çıkış yapmak üzere iken alarmlar çalınca itiraz etmeden hard diskleri ve tornavidayı görevlilere teslim ettim. Pişmanım. Yaptığımın suç olduğunu bilmiyordum"