Cevdet Yılmaz: Gazze’de geçici ateşkes olumlu ama yeterli değil

Konya Sanayi Odası'nın düzenlediği 'Konya İş Dünyası Buluşması' programına katılmak üzere kente gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Konya Teşkilatı'nda partililerle buluştu. Yılmaz, "Teşkilat varsa belediyeler var. Teşkilat varsa milletvekilliği var, hükümet var. Parti olmadan, teşkilat olmadan hiçbirinin bir anlamı yok. Olması da mümkün değil. Dolayısıyla, partimiz ne kadar güçlü olursa hükümetimiz de yerel yönetimlerimiz de o ölçüde güçlü olur. Son 20 yılda demokraside ve kalkınmada bu kadar mesafe aldıysak işte bu siyasi istikrarla, milletimizin bize verdiği güçle bunları sağladık. Bunun yerelde en güzel örneklerden biri de Konya. Konya'mızda da çok iyi bir istikrar var, huzur ortamı var. Birlik beraberlik var. Bu da bir bereket getiriyor. Yine istikrarın getirdiği bir birikim oluyor." dedi.