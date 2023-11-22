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Giriş Tarihi: 22.11.2023 22:53

Emine Erdoğan'dan 'Su Verimliliği Seferberliği' paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan sosyal medya hesabından, "Suyumuzu ve geleceğimizi kurtarmak için Ocak ayında başlatılan Su Verimliliği Seferberliği kapsamında çalışmalar devam ediyor." paylaşımında bulundu.

Emine Erdoğan’dan ’Su Verimliliği Seferberliği’ paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan sosyal medya hesabından Su Verimliliği Seferberliği' paylaşımında bulundu.

Emine Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Seferberlik doğrultusunda belirlenen hedeflere ulaşmak için gereken tek şey, topyekûn mücadele. Kişi başı yıllık su potansiyelimiz 1000 metreküpün altına düşerse su kıtlığı çeken bir ülke olacağız.

Suya Vefa göstermezsek, veda edeceğiz. Alınacak önlemlerle su verimliliğini artırarak, riski afete dönüşmeden engellemek bizim elimizde.

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Emine Erdoğan'dan 'Su Verimliliği Seferberliği' paylaşımı
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