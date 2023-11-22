FETÖ bilançosu: 696 bin işlem, 123 bin mahkûmiyet

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bakanlığının 2024 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Anayasa Mahkemesi (AYM) ve Yargıtay arasındaki görüş ayrılığına ilişkin sorular üzerine Tunç, yanında oturan bürokratları göstererek "Yani hep Adalet Bakanı'nı sıkıştırıyorsunuz. Benim sağ tarafımda AYM, sol tarafımda Yargıtay ve Danıştay var. Dolayısıyla biz aradayız" dedi. İki mahkemenin yorumlarını hatırlatan Tunç, "Bu yetki tartışmalarına sebep olmayacak şekilde maddeleri netleştirmek TBMM'nin görevidir" diye konuştu. Tunç, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası yargılamaların bilançosunu da verdi: "696 bin kişi için işlem yapıldı 123 bin mahkûmiyet kararı verildi."