Hukukçular İsrail’in Gazze’deki soykırımını Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne taşınıyor

İsrail'in Gazze'de bir ayı aşkın süredir soykırım yapmasına karşı harekete geçen İstanbul 2 Nolu Barosu, Türkiye ve dünyanın çeşitli yerlerinden avukatların imzaladığı yaklaşık 3 bin dilekçeyi Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM)'ne götürüyor. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda açıklama yapan İstanbul 2 Nolu Baro Başkanı Yasin Şamlı, topladıkları dilekçeleri 15 avukatla birlikte UCM'e götürdü. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda açıklama yapan İstanbul 2 Nolu Baro Başkanı Yasin Şamlı, İsrail'in 7 Ekim'den buyana devam eden saldırılarında tespit edilen 13 bin 300 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.



"AMAÇ GAZZELİLERİ YOK ETMEK"

Yasin Şamlı, "7 Ekim 2023 tarihinden bugüne kadar, 46 günde Gazze'de İsrail'in yaptığı soykırımda ölen insanların sayısı 13.300'ü aşmıştır. Bu tespit edilebilen rakamdır. Katledilenlerin 5.600'ü çocuk, 3.550'si kadındır. Yani katledilenlerin yaklaşık %70'i çocuk ve kadınlardan oluşmaktadır. Muhtemelen katledilenlerin tamamına yakını sivil, masum insanlardır. Tek başına bu durum dahi işlenen suçun soykırım olduğunu göstermektedir. İnsanlık vicdanını sızlatan bu acımasız saldırılar devam etmekte, bir günde yüzlerce insan öldürülmektedir. Saldırıların ve kullanılan silahların mahiyetinden, saldırganların amacının, bütün Gazzelileri yok etmek olduğu anlaşılmaktadır" dedi.



"İNSANLAR KİTLE İMHA SİLAHLARIYLA KATLEDİLİYOR"

Saldırılarda hastane, okul, kilise, cami ve mülteci kamplarının vurulduğunu hatırlatan Yasin Şamlı, "Saldırılar öylesine acımasız ki hastaneler, okullar, camiler, kiliseler, mülteci kampları, Pazar yerleri, konutlar, ambulanslar ve evlerinden çıkartılarak göçe zorlanan yoldaki insanlar bombalanmakta kitle imha silahlarıyla insanlar toplu olarak katledilmektedir. BM görevlileri kasten öldürülmektedir. Şu ana kadar katledilen BM görevlisi sayısı 104 dür. Hukukçu olmak en başta bu soykırıma karşı çıkmayı, adaletin tesisi için mücadele etmeyi gerektirmektedir" diye konuştu.



"ÇOK SAYIDA ÜLKE DESTEK VERDİ"

Çok sayıda ülkeden hukukçuların sürece destek verdiğini söyleyen Yasin Şamlı, "İstanbul 2 Nolu Barosu olarak kadınların, çocukların, masum sivillerin hayat haklarını savunmak için Lahey'e UCM'ne gidiyoruz. Baromuzun başlattığı bu hukuk ve adalet mücadelesine ülkemizin birçok ilinden hukukçular imzalarıyla katılmışlardır. Aynı şekilde dünyanın birçok ülkesinden hukukçu, imzalarıyla bu hukuk ve adalet mücadelemize katılmıştır. İngiltere, Fransa, Hollanda, Yunanistan, Pakistan, Mısır, Suriye, Irak, Lübnan, Bangladeş, Filipinler ve Kuzey Makedonya gibi ülkelerden katılan hukukçularımızı örnek olarak sayabilirim." Dedi.



"İSRAİL TÜM SUÇLARI İŞLEDİ"

İsrail'in, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM)'nin yetkisine giren tüm suçları işlediğini söyleyen Yasin Şamlı, "Bildiğiniz gibi UCM'nin yetkisine giren suçlar: soykırım, insanlığa karşı suçlar, savaş suçları ve saldırı suçlarıdır. İsrail bu suçların tamamını Gazze'de işlemiştir, işlemeye de devam etmektedir. Uluslararası Ceza Mahkemesi için hazırladığımız dilekçemizin şimdilik 3 klasörlük delili bulunmaktadır. Delillerimiz dört grupta toplanmaktadır. Birincisi: video görüntüleri; ikincisi: fotoğraflar; üçüncüsü: tanık beyanları; dördüncüsü: fail beyanlarıdır. Dilekçemizin ekini oluşturan delil listesindeki video ve fotoğraf delillerinin toplanmasında Anadolu Ajansı başta olmak üzere bize destek olan bütün ajans ve basın kuruluşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Tanıklar, Gazze'de saldırıya, bombalamalara maruz kalmış, yaralanmış, cinayetlere de bizzat şahit olmuş mağdurlardır. Bu tanıkların beyanları noter huzurunda tespit edilip, tasdik ettirilmiştir. İstanbul 2 Nolu Barosu olarak inanıyoruz ki bütün hukukçular, bütün insanlar, uluslararası kuruluşlar, tarih ve insanlık önünde bir imtihandan, bir sınamadan geçmektedir. Soykırımlara sessiz kalındığı veya soykırımlar unutulduğu için maalesef tekrarlanmaktadır. Bu soykırım karşısında susan herkes insanlık vicdanında, tarih önünde mahkûm olacaktır. Gereğini yapmayan uluslararası hukuk kurumları ise meşruiyetlerini kaybedecektir. Bunun içindir ki, tarihi sorumluluğumuzu ifa etmek üzere başvurumuzu UCM ye ulaştıracağız. Soykırımcıların, insanlığa karşı suç işleyenlerin yargılanması ve cezalandırılması için tüm sürecin takipçisi olacağız" açıklamasında bulundu. Açıklamanın ardından heyet Hollanda'ya hareket etti.