İstanbul’da rüşvet operasyonu: 46 polis gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre, 3 ayrı hafriyat firmasına ait yüksek tonajlı hafriyat kamyonları, eksik evraklı olmalarına rağmen denetimlerde idare edildiği yönünde gelen rüşvet ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan bu çalışmalar kapsamında toplamda 67 eylemde 46 polis memuru ve 62 sivil şahsın rüşvet olayına karıştığı tespit edildi.



Gasp Büro ekiplerince yapılan tespitlerin ardından 7 Kasım günü operasyon için düğmeye basıldı. İki aşamalı olarak planlanan rüşvet operasyonun ilk aşamasında 59 sivil vatandaş gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların hepsi çıkarıldıkları mahkemece Adli Kontrol Şartı ile serbest bırakıldı.

46 POLİS GÖZALTINDA

Rüşvet operasyonun ikinci aşamasında ise 21 Kasım günü sabah saatlerinde eylemlere karıştığı tespit edilen 46 polis memurunun yakalanması için düğmeye basıldı. İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatıyla başlatılan rüşvet operasyonunda 46 polis memuru da gözaltına alındı.



EMNİYETTEKİ SORGULARI SÜRÜYOR

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince yapılan rüşvet operasyonda gözaltına alınan 46 polis memurunun emniyetteki işlemleri sürüyor.