İyi Parti dibe vurdu

İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildiğini açıkladı. İhraç talebinin arkasında ise parti kasasında kayıp olduğu iddia edilen 132 milyon liranın bulunduğu öğrenildi.Haziran ayındaki kurultay öncesi partinin mali işlerden sorumlu genel başkan yardımcısı olan Ümit Dikbayır, kendisinin parti kasasında 132 milyon lira bırakarak görevden ayrıldığını, buna rağmen partide para olmadığı gerekçesiyle milletvekillerinden 500 bin lira istendiğini söylemişti.Diğer taraftan 27. dönem İyi Parti İstanbul Milletvekili Adayı Ali Eker de istifa ettiğini duyurdu. Ankara, Sakarya, Burdur, Amasya, Yalova, Elazığ ve Malatya başta olmak üzere birçok şehirdeki istifaların sayısı son 1 ayda 2 bini aştı.Son olarak İyi Parti'den istifa etmiş bir milletvekilinin oğlu ile yeğeninin, şubat ayında 2 kıza tecavüz ettiği iddia edildi. Partide görev yapan ve olaydan haberi olan 10 personelin ise işten çıkarıldığı öne sürüldü.