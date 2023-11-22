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Giriş Tarihi: 22.11.2023 15:11

Kapatılan Zaman Gazetesi’nin yöneticilerinden firari FETÖ’cü Mehmet Kamış yakalandı

İzmir’in Çeşme ilçesinde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama emri bulunan, kapatılan Zaman Gazetesi'nde genel yayın yönetmenliği yardımcılığı da yapan örgütün üst düzey yöneticisi Mehmet Kamış düzenlenen operasyonla yakalandı.

DHA
Kapatılan Zaman Gazetesi’nin yöneticilerinden firari FETÖ’cü Mehmet Kamış yakalandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ve İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan ortak operasyonda FETÖ/PDY soruşturması kapsamında anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme suçundan hakkında yakalama emri olan ve kapatılan Zaman Gazetesi'nde genel yayın yönetmenliği yardımcılığı da yapan örgütün üst düzey yöneticilerinden Mehmet Kamış yakalandı. Gözaltına alınan Kamış'ın polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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Kapatılan Zaman Gazetesi’nin yöneticilerinden firari FETÖ’cü Mehmet Kamış yakalandı
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