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Giriş Tarihi: 22.11.2023 14:44

Katil İsrail’i protesto ettiği için karakolluk oldu... Burger King yöneticisi şikayetçi oldu, hakkında soruşturma başlatıldı

Konya’da bir grup kadın ve çocuk, katil İsrail’in Filistin’e karşı yapmış olduğu katliama dikkat çekmek için kanlı kefenlerle Starbucks ve Burger King’in önünde proteste eylemi gerçekleştirdi. Ancak şikayet üzerine ifadeye çağrılan Hilal Rukiye Boydak hakkında ‘İş ve çalışma hürriyetini ihlal etme’ suçundan soruşturma başlatıldı. İfadesini veren Boydak, “Demokratik tepki ve gösteri hakkımızı kullandık. İşyerlerine girip kimsenin çalışmasını engellemedik. Sadece farkındalık oluşturmak istedik” dedi. Hilal Rukiye Boydak, “Orada bebekler, kadınlar katlediliyor. Ben onlar için karakola çağrılmışım, ifade vermişim çok mu?” diye konuştu.

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Katil İsrail’i protesto ettiği için karakolluk oldu... Burger King yöneticisi şikayetçi oldu, hakkında soruşturma başlatıldı

Katil İsrail, günlerdir Filistin halkının üzerine bomba yağdırıp, onları katlediyor. Türkiye ve dünyanın birçok ülkesinde İsrail'in bu soykırımına tepki yağıyor. Konya'da kadın ve çocuklardan oluşan 20 kişilik duyarlı bir grup, yapılan zulme dikkat çekmek için 11 Kasım günü merkez Meram ilçesi Yeni Yol Caddesi üzerinde bulunan İsrail menşeili Starbucks ve Burger King'in önünde protesto gerçekleştirdi. Kanlı kefen giyerek mizansen yapan ve ellerinde Türk bayrakları bulunan gruptakiler kimseyi engellemeden kaldırım üzerinde oturarak eylemini gerçekleştirdi. Görevlilerin tüm hakaretlerine rağmen bir süre daha tepkilerini gösteren grup, açıklamalarını yaptıktan sonra sessizce dağıldı.

PROTESTO ETTİ KARAKOLLUK OLDU

Protestoya katılan 4 çocuk annesi Hilal Rukiye Boydak (44) karakoldan aranınca büyük bir şok yaşadı. Polis merkezine giden Boydak, Burger King firmasının yetkilisi olan bir kişinin 'İş ve çalışma hürriyetini ihlal etme' gerekçesiyle hakkında suç duyurusunda bulunduğunu öğrendi. İfade veren Boydak, "Demokratik tepki ve gösteri hakkımızı kullandık. İşyerlerinin içerisine girmedik. Hiçbir çalışanı veya müşteriyi engellemedik. Aksine 'Buradan defolun gidin' diyerek bizi proveke ettiler. Eylem boyunca kaldırım üzerindeydik. Çalışanlar motosikletlerini üzerimize sürmeye çalıştılar. O sırada görevli polisler müdahale ettiler. Biz farkındalık oluşturmak için oradaydık. Başka bir amacımız olmamıştır" dedi. Boydak'ta üzerlerine motosikletleri sürmeye çalışan ve onları yönlendiren kişilerden şikayetçi oldu.

KENDİMİZLE GURUR DUYUYORUM

Boydak, "Kendimle ve o gün orada bulunan arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Artık her haftasonu kanlı kefenlerimizle daha aşkla ve şevkle protestolarımızı yapmaya sürdüreceğiz. Ta ki bir bebeğin daha burnu kanamayana kadar. Orada bebekler, kadınlar katlediliyor. Ben onlar için karakola çağrılmışım, ifade vermişim çok mu?" dedi.

Konuyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Katil İsrail’i protesto ettiği için karakolluk oldu... Burger King yöneticisi şikayetçi oldu, hakkında soruşturma başlatıldı
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