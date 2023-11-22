Milli Eğitim Bakanı Tekin 81 ilden gelen öğretmenlerle buluştu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 81 ilden öğretmenlerle Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde bir araya geldi.

Tekin, burada yaptığı konuşmada, ülkenin dört bir yanındaki meslektaşlarını temsilen Öğretmenler Günü etkinliklerine katılan öğretmenlerle bir arada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye'yi, 2053, 2071 ve Türkiye Yüzyılı hedeflerine taşıyacak öncü, iyilik odaklı, hak ve hakikat aşığı bir nesil yetiştirmenin en temel hedeflerinden biri olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Küresel ölçekte, cinsiyetsiz, inançsız, değersiz bir kuşak inşa etme çabaları asrımız insanlığının en büyük tehlikesidir. Bu sebeple ahlaki, insani, milli, manevi ve kültürel değerleri kazanan, kendi kültürünü özümsemiş, güzel bakan, güzel düşünen, güzel eyleyen nesil şu an sizlerin elinde büyüyor. İçinde bulunduğumuz çağın gereklerine uygun bilgi, beceri, tutum ve davranışları da kazanacak olan bu nesil için okul öncesinden 12'nci sınıfa kadar tüm kademelerde siz kıymetli öğretmenlerimiz gecesini gündüzüne katarak büyük emek harcıyor, bunların hepsinin farkındayız."