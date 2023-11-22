MİT’ten operasyon: Firari FETÖ’cü Mehmet Kamış yakalandı!

FETÖ'den hakkında yakalama emri olan, örgüt yayın organı Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmen Yardımcılığı da yapan örgütün üst düzey yöneticilerinden Mehmet Kamış, İzmir'in Çeşme ilçesinde MİT ve emniyetin ortak operasyonuyla yakalandı.