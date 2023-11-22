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Giriş Tarihi: 22.11.2023 14:32 Son Güncelleme: 22.11.2023 14:37

MİT'ten operasyon: Firari FETÖ'cü Mehmet Kamış yakalandı!

FETÖ’den hakkında yakalama emri olan, örgüt yayın organı Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmen Yardımcılığı da yapan örgütün üst düzey yöneticilerinden Mehmet Kamış, İzmir’in Çeşme ilçesinde MİT ve emniyetin ortak operasyonuyla yakalandı.

İHA
MİT’ten operasyon: Firari FETÖ’cü Mehmet Kamış yakalandı!
FETÖ'den hakkında yakalama emri olan, örgüt yayın organı Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmen Yardımcılığı da yapan örgütün üst düzey yöneticilerinden Mehmet Kamış, İzmir'in Çeşme ilçesinde MİT ve emniyetin ortak operasyonuyla yakalandı.
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MİT'ten operasyon: Firari FETÖ'cü Mehmet Kamış yakalandı!
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