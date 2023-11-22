Muşlu aileler çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP önündeki eylemini sürdürdü

HDP İl Başkanlığı önünde toplanan aileler, "Halk düşmanı parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir", "Halkı dolandıran parti", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı.

Anne ve babalar, fotoğraflarını taşıdıkları çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

Alaattin Koçhan, gazetecilere, oğlunun 7 yıldır kayıp olduğunu ve haber alamadığını söyledi. "Bize her gün İsrail'in Filistin'e yaptığı zulüm gibi gün geçtikçe evimizde sıkıntıyı çekiyoruz." diyen Koçhan, "Oğlum Ersin sesimi duyuyorsan devlete sığın. Devlete sığınmazsan seni sonun boş. Annen ve baban senin her gün peşinde ağlayana kadar çık gel. HDP'nin adamları çocuğumu Bursa'dan alıp Diyarbakır'a götürüp PKK'ya üye etmiş. Oradan ötesini bilmiyoruz." dedi.

Halit Altun da 2014 yılında çocuğunun İnönü Üniversitesi'nde okul okurken götürüldüğünü belirterek, şöyle konuştu: "Sonuç itibariyle 13 yıldır bu davamızın arkasındayız. Ömrümüz var olduğu müddetçe biz bu davamızın arkasındayız. HDP ve PKK sanmasın ki biz bu çocukları götürmüşüz ve bu çocuklar sahipsiz olarak elimizdedirler. Öyle sanmasınlar. Çocuklarımız sahipsiz değildirler. Bir canımız var, onu da çocuklarımızın uğrunda vereceğiz. Biz çocuklarımızı almayana kadar elimizi bu insanların yakasından bırakmayacağız."