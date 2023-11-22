Özdemir Bayraktar Planetaryum ve Bilim Merkezi açıldı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA), TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı işbirliği ile projesi geliştirilerek 2 bin 200 metrekare alanda kurulan "Özdemir Bayraktar Planetaryum ve Bilim Merkezi", Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı, Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın katıldığı törenle açıldı.Farklı yaş gruplarını bir araya getirerek bilim ve teknolojiyi anlaşılır ve ulaşılır bir hale getiren bilim merkezinin açılışında konuşan Selçuk Bayraktar, "Bu merkez, insanlığı karanlıktan aydınlığa çıkartacak bilim insanları ve teknolojist nesillerin yetişmesine katkıda bulunacak.Teknolojiden astronomi ve havacılığa, doğa bilimlerinden matematiğe, tasarımdan girişimciliğe ve tarım teknolojilerine kadar geniş bir yelpazede atölyeler sunacak. Bu atölyelerde, çocuklarımız deney yaparak, sorgulayarak ve severek doğa kanunlarını keşfetmenin tadını çıkaracak" dedi.Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise "Bu toprakların bağrından çıkıp, millete hizmet yolunda bir ömür vakfetmiş Özdemir Bayraktar'ı rahmetle anıyorum. Umudumuz, hayalimiz bu merkezden nice Özdemir Bayraktar'lar, nice Aziz Sancar'lar, nice Selçuk Bayraktar'ların yetişmesidir" diye konuştu.