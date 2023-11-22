PKK’lılar tarafından 6 gün önce kaçırılan oğlu için babası nöbete başladı

Ben HDP'den sadece çocuğumu istiyorum. 16 yaşındaki çocuk hiçbir şey bilmezken nasıl olur da dağa götürülür? Oğlum, tek başına Ergani dışına bile çıkmamış. Oğlumun HDP ve PKK'lılar hiçbir alakası yoktu. Sen oraya göre değilsin oğlum, dön evine. Erhan, dağ sana göre değil. Artık gel, teslim ol" dedi.

HDP önündeki evlat mücadelesine katılan Erhan'ın babasıyla birlikte nöbete katılan dedesi Sado Kızılkaplan ise, Kürtçe açıklama yaparak, torununu alana kadar bir yere ayrılmayacaklarını ifade etti.