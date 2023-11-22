Son dakika! Bakan Yerlikaya açıkladı: Karadeniz Ereğli afet bölgesi ilan edildi!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, heyelan ve selden etkilenen Karadeniz Ereğli ilçesinin bugün itibarıyla Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan edildiğini açıkladı.
Zonguldak ilimizde 19 Kasım Pazar günü yaşanan kuvvetli yağışlar sonucu Karadeniz Ereğli ilçesinde meydana gelen heyelan ve sel afetleri nedeniyle:— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 22, 2023
📌Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce yapılan tespitlere göre 133 çatı uçması tespit edildi.
📌Defterdarlık… pic.twitter.com/NIsXLrvW6a