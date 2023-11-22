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Giriş Tarihi: 22.11.2023 15:51 Son Güncelleme: 22.11.2023 15:54

Son dakika! Bakan Yerlikaya açıkladı: Karadeniz Ereğli afet bölgesi ilan edildi!

İçişleri Bakanı Yerlikaya, heyelan ve selden etkilenen Karadeniz Ereğli ilçesinin bugün itibarıyla Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan edildiğini açıkladı.

AA
Son dakika! Bakan Yerlikaya açıkladı: Karadeniz Ereğli afet bölgesi ilan edildi!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, heyelan ve selden etkilenen Karadeniz Ereğli ilçesinin bugün itibarıyla Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan edildiğini açıkladı.

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Son dakika! Bakan Yerlikaya açıkladı: Karadeniz Ereğli afet bölgesi ilan edildi!
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