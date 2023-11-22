Yenişehirlioğlu Cezayir ziyaretini değerlendirdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Cezayir ziyaretine eşlik eden AK Parti Manisa Milletvekili ve Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu ziyaret kapsamındaki görüşmeleri, gerçekleştirilen Yüksek Düzeyli İş Birliği Konseyi Toplantısı'nı değerlendirdi. Görüşmelerin çok verimli geçtiğini ifade eden Yenişehirlioğlu şunları söyledi: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık ettiği Yüksek Düzeyli İş Birliği Konseyi Toplantımızı gerçekleştirdik. Gerek Cumhurbaşkanları gerekse heyetler düzeyinde çok verimli geçen toplantımızda iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması, enerji ve yenilenebilir enerji alanında ilişkiler ve yeni ortaklıklar kurulması, savunma sanayi alanındaki büyük potansiyelin değerlendirilmesi gibi konuları değerlendirdik.İmzalanan yeni anlaşmaların hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyoruz. Ülkelerimiz arasında tarihten gelen güçlü bağların önemini vurguladık.Türkiye'nin sorun çözücü küresel bir aktör olarak uluslararası arenada sorumluluk aldığı sürece katkı sunmaya gayret gösterdik. Bu süreçte Türkiye'nin gücüyle, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bilgi ve tecrübeleriyle, göstermiş olduğu kararlı duruşla bir kez daha gurur duyduğumuzu belirtmek istiyorum."

"FİLİSTİN EN ÖNEMLİ GÜNDEM MADDEMİZDİ"

Ülkeler arası iş birliğinin geliştirilmesinin yanında bölge açısından hayati önem arz eden çeşitli konuların da ele alındığını belirten Yenişehirlioğlu en önemli gündem maddesinin Filistin olduğunu kaydetti ve şöyle konuştu: "Elbette birçok konu ele alındı, birçok önemli hususa değinildi tabi ama en önemli gündem maddemiz Filistin'de yaşanan insanlık dramıydı. Filistin'de yaşanan vahşetin her iki ülke açısından da kabul edilemez olduğunu deklare ettik. 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin tesis edilmesinin artık kaçınılmaz olduğu ve bu doğrultuda her iki ülkenin de elinden geleni yapacağı konusunda mutabakat sağladık. Mazlum ve masum Filistin halkının yanında olduğumuzu bir kez daha ifade ettik. Bu önemli görüşmenin; ülkemiz, milletimiz ve bölgemiz açısından hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Böylesine verimli ve önemli bir toplantıdagöstermiş olduğu samimi ev sahipliğinden dolayı Cezayir Cumhurbaşkanı Sayın Abdülmecid Tebbun'ave heyetine de hassaten teşekkür ediyoruz" diye konuştu.