AK Parti’li Durgut: BM Gazze’deki katliamlara son vermek için harekete geçmelidir!

İsrail'in saldırılarında bugüne kadar 5 binin üzerinde çocuğun yaşamını yitirdiğine dikkati çeken Durgut, "Dünyanın sayılardan ibaret gibi hızlıca bahsedip geçtiği bu çocukların da her çocuk gibi isimleri, hayalleri vardı. Gazze'de 7 Ekim'den bu yana 8 bin 500 çocuk ve kadın öldürüldü. 788 bin 800 kadın ve kız çocuğu evsiz kaldı. 1 milyon 700 bin insan yaşadığı yeri terk etmek zorunda bırakıldı ve bunların yarısından fazlası çocuktu." dedi.

Durgut, Gazze'de elektriğin kesilmesinin yaşam ünitesine bağlı hastalar için ölüm fermanı olduğunu ifade ederek, hastanelerdeki onlarca prematüre bebeğin bu nedenle hayatını kaybettiğini dile getirdi.