İddiaları görmezden geldi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, istifa dalgasıyla boğuşup yolsuzluk iddialarıyla çalkalanan partisinde "her şeyin yolunda olduğunu" savundu. Grup toplantısında konuşan Akşener, partinin içine düştüğü krize yönelik olarak detaylı açıklamalardan kaçınsa da cümle aralarında önemli göndermeler yaptı."Bugün açtığımız yol kutlu ve çetin bir yoldur" diyerek sözlerine başlayan Akşener, "Gözünü hırs bürüyenlerle bu yol aşılmaz. Kendini milletten çok sevenlerle bu yol aşılmaz. Kişisel hesapların peşine düşenlerle bu yol aşılmaz" ifadeleriyle dikkat çekti. Tecavüz ve yolsuzluk iddialarıyla gündeme gelen İyi Parti'de son olarak parti kasasında bulunan 132 milyon liranın ortadan kaybolduğu ileri sürülmüştü. Partide taciz iddiasıyla da suçlanan Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır için dün bir kez daha harekete geçildi. Dikbayır hakkında soruşturma başlatılmasına, savunmasının istenmesine ve tedbir talebinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.Akşener'in ve ailesinin hesaplarını incelettiği iddia edilen, belediyelerle kendi menfaatine ticari ilişki kurduğu öne sürülen, buna ek olarak bir de taciz iddiasıyla suçlanan Dikbayır, kendisi hakkındaki tüm iddiaları reddetmişti.