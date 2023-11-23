‘Aybüke: Öğretmen Oldum Ben’ filmi vizyona giriyor

Batman'ın Kozluk ilçesinde 2017'de teröristlerin saldırısı sonucu 22 yaşında şehit olan öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın hayatını ve öğretmenlik azmini beyazperdeye taşıyan 'Aybüke: Öğretmen Oldum Ben!' filmi, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde vizyona girecek. Filmin galası, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak. Yönetmenliğini Murat Onbul'un üstlendiği filmin senaryosunu Uğur Kılıç ile Ozan Bodur kaleme aldı.Filmde Aybüke öğretmeni Nihayet Şahin, Aybüke öğretmenin babasını Caner Kurtaran, annesini ise Zeynep Kankonde canlandırdı. Filmin oyuncuları arasında Engin Hepileri, Cansel Elçin, Murat Han, Turgay Tanülkü ve Zeliha Kendirci de yer aldı. TRT ile Bee Yapım ortaklığında çekilen filmin her karesini gururlanarak çektiklerini belirten yapımcı İsmail Demir, patlama sahnelerinde herhangi bir görsel efekt kullanmadıklarına dikkat çekti. AA