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Giriş Tarihi: 24.11.2023 00:08

Emine Erdoğan'dan "Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!" filmi paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Bayrağımızın dalgalandığı her yeri vatan bilip, öğrencileri ve ülkesi için emek veren Aybüke kızımızı ve tüm şehit öğretmenlerimizi rahmetle, minnetle anıyoruz." paylaşımında bulundu.

AA
Emine Erdoğan’dan Aybüke; Öğretmen Oldum Ben! filmi paylaşımı

Emine Erdoğan, Başkan Erdoğan'la gala gösterimini izlediği şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın hayatını ve öğretmenlik azmini beyazperdeye taşıyan "Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!" filmine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Emine Erdoğan paylaşımında, "Görevi başında şehit edilen Şenay Aybüke Yalçın öğretmenimizin hayat yolculuğunu anlatan 'Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!' filmini, kıymetli şehit ailelerimizle birlikte yüreğimiz buruk izledik. Bayrağımızın dalgalandığı her yeri vatan bilip, öğrencileri ve ülkesi için emek veren Aybüke kızımızı ve tüm şehit öğretmenlerimizi rahmetle, minnetle anıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Emine Erdoğan'dan "Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!" filmi paylaşımı
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