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Giriş Tarihi: 23.11.2023 09:49

FETÖ hükümlüsü kadın saklandığı evde yakalandı

Konya’da silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü Gamze B. (36) saklandığı adreste gözaltına alındı. Gamze B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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FETÖ hükümlüsü kadın saklandığı evde yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan Karaman Ağır Ceza İlamat Masası tarafından aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Gamze B'nin saklandığı adresi tespit etti. Gamze B'nin merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesinde kaldığı eve baskın yapan polis, FETÖ hükümlüsü kadını gözaltına aldı. Gamze B. emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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FETÖ hükümlüsü kadın saklandığı evde yakalandı
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