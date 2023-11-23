FETÖ hükümlüsü kadın saklandığı evde yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan Karaman Ağır Ceza İlamat Masası tarafından aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Gamze B'nin saklandığı adresi tespit etti. Gamze B'nin merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesinde kaldığı eve baskın yapan polis, FETÖ hükümlüsü kadını gözaltına aldı. Gamze B. emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.