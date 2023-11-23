Hard disk çalmak isteyen stajyer tutuklandı

BAYKAR Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin İstanbul Esenyurt'taki insansız hava aracı (İHA) fabrikasında, geçtiğimiz cumartesi günü, stajyer Ahmet Anıl Ç. (20) çıkış yaparken 4 hard disk ve 1 tornavida ile yakalandı. Şikayet üzerine polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli sevk edildiği Büyükçekmece Adliyesi'nde Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'nce hırsızlık suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli Ahmet Anıl Ç.'nin ifadesinde, "Hard disklerin içerisinde ne olduğunu bilmiyorum. Almamın sebebi bilgisayarımın hafızasını harici olarak yükseltmek içindi" dediği öğrenidi. Firma yetkililerinin suç duyurusunda bulunması üzerine Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında hırsızlıkta 'casusluk' değerlendirmesi yapılıp yapılmayacağı hard diskler üzerindeki incelemeler sonucu ortaya çıkacak.