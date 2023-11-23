İmamoğlu’nun % 48 istediği su zammı yüzde 15’e indirildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun suya yüzde 48'lik zam talebi, İSKİ Genel Kurulu'nda revize edilerek yüzde 15 olarak kabul edildi. İBB Meclisi Kasım ayı İSKİ Genel Kurulu toplantısı Saraçhane'deki İBB Başkanlık Binası'nda gerçekleştirildi.Genel Kurula İBB Meclis 1'inci Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlık etti. Gerçekleşen genel kurulda İSKİ tarafından toplantı gündemine sunulan teklifler oylandı. İSKİ'nin 2024 mali yılı bütçesi 51 milyar 19 milyon 934 bin lira olarak kabul edildi. Öte yandan İBB Başkanı İmamoğlu'nun onayıyla talep edilen su satış ve kullanılmış suların uzaklaştırılması bedeline yüzde 48'lik zam teklifi, komisyon üyeleri tarafından revize edilerek yüzde 15 olarak oylamaya sunuldu. Teklif oybirliğiyle kabul edildi.İSKİ Genel Kurulunda kabul edilen yüzde 15 zam ile konutlarda 0-15 metreküp arası 1'inci kademenin birim fiyatı 20.63 liradan 23.72 liraya, 15-30 metreküp arası ikinci kademe 29.69 liradan 34.14 liraya, 30 metreküp ve üzeri 3'üncü kademenin birim fiyatı 40.43 liradan 46.49 liraya çıktı. İşyeri birinci kademe 0-40 metreküp 54.04 liradan 62.14 liraya, işyeri ikinci kademe 40 metreküp ve üzeri 62.50 TL'den 71.87 TL'ye yükseldi.