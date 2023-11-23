İnsanlığın tahammül sınırlarını aştı

umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çevrimiçi gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi kapsamında yaptığı konuşmada G20 liderlerini iki devletli çözümün tesisinde inisiyatif almaya çağırdı. Başkan Erdoğan, şunları söyledi:Gazze başta olmak üzere işgal edilmiş Filistin topraklarında yaşanan trajedi artık insanlığın tahammül sınırlarını aşmıştır. İki gün önce Dünya Çocuk Hakları Günü'ydü. 7 bine yakın masum Filistinli çocuk maalesef bu günü göremedi. Çünkü İsrail yönetimi bu çocuklarla birlikte 14 bin sivilin en temel hakkı olan yaşama hakkını ellerinden aldı. Filistinlileri kendi yurtlarından göç etmeye zorladı. Ölümden kaçmak için son bir umutla sığındıkları hastaneleri, okulları, kampları, ibadethaneleri, kiliseleri acımasızca bombaladı.Elini vicdanına koyan herkesin kabul edeceği üzere bu yaşananların hiçbiri kendini savunma hakkı ile açıklanamaz. Burada açıkça savaş suçu ve insanlığa karşı suç işlenmektedir. Bunları yapanlar insanlığın vicdanını ile birlikte uluslararası hukuk önünde de muhakkak hesap vermelidir. Tüm liderleri İsrailli, Filistinli, Yahudi, Müslüman diye ayırmadan sivil ölümlerine karşı aynı tepkiyi vermeye davet ediyorum.Dört günlük insani fasıla ilanı ve sınırlı sayıda olsa da rehine ve tutukluların takası konusunda mutabakata varılması olumlu bir gelişmedir. Bu adımın önceliğimiz olan ve bir an evvel tesis edilmesini beklediğimiz kalıcı ateşkese ve barışa vesile olmasını temenni ediyoruz. 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan, İsrail'e yan yana, barış içinde yaşayacak bağımsız Filistin devletinin kurulmasının ehemmiyetini hep birlikte tekrar gördük. Sizleri bu kapsamda iki devletli çözümün tesisi için de inisiyatif almaya çağırıyorum. Biz Türkiye olarak garantörlük dahil kurulacak yeni güvenlik mimarisinde başka ülkelerle birlikte sorumluluk üstlenmeye hazırız. Siz dostlarımı insani ve tıbbi yardımların kesintisiz temini ve Gazze'ye ulaştırılması konusunda da gereken adımları atmaya davet ediyorum.Başkan Erdoğan, dün partisinin Genel Merkezi'nde yapılan ek binanın inşaat alanını gezdi. Bir muhabirin "İstanbul, Ankara, İzmir gibi illerin adaylarını yakında duyar mıyız?" sorusu üzerine Erdoğan, "Telaşlanmayın. Vakti saati gelince duyarsınız" yanıtını verdi. "Kafanızda isimler belirlendi mi acaba? İstanbul'da eski bir bakan mı görürüz?" sorusunu ise Başkan Erdoğan gülerek, "En uygun olanı göreceksiniz" şeklinde yanıtladı. Başkan Erdoğan inşaat alanını gezdikten sonra Parti Genel Merkezi'nde kurmaylarıyla bir araya geldi. AK Parti'de 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde belediye başkanlığı için aday adaylığı başvuru süreci dün 19.00 itibarıyla sona erdi. Parti temayül yoklamasını 26 Kasım Pazar günü elektronik ortamda tüm illerde aynı anda yapacak. ANKARA