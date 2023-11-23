İsrail’in gazeteci cinayetleri soruşturulmalı

Dünyada
bir yılda öldürülen gazeteci sayısı 42'yken İsrail'in 1.5 ayda 62 gazeteciyi katletmesi meslek örgütlerini harakete geçirdi.
Uluslararası Medya Enformasyon Derneği:
Gazeteciler, devlet terörüyle katlediliyor. İsrail gazeteci öldürerek gerçekleri gizleyemez.
Gazetecileri Koruma Komitesi'nden Şerif Mansur:
Gazetecilerin öldürülmesine karşı İsrail'e baskı yapılmalıdır.
Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI) Direktör Yardımcısı Scott Griffen:
Tüm gazeteci cinayetlerinin uluslarararası ekipler tarafından soruşturulmasını istiyoruz.