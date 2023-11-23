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Giriş Tarihi: 23.11.2023

İsrail’in gazeteci cinayetleri soruşturulmalı

HARUN SEKMEN HARUN SEKMEN
İsrail’in gazeteci cinayetleri soruşturulmalı
Dünyada bir yılda öldürülen gazeteci sayısı 42'yken İsrail'in 1.5 ayda 62 gazeteciyi katletmesi meslek örgütlerini harakete geçirdi.
Uluslararası Medya Enformasyon Derneği: Gazeteciler, devlet terörüyle katlediliyor. İsrail gazeteci öldürerek gerçekleri gizleyemez.
Gazetecileri Koruma Komitesi'nden Şerif Mansur: Gazetecilerin öldürülmesine karşı İsrail'e baskı yapılmalıdır.
Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI) Direktör Yardımcısı Scott Griffen: Tüm gazeteci cinayetlerinin uluslarararası ekipler tarafından soruşturulmasını istiyoruz.
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İsrail’in gazeteci cinayetleri soruşturulmalı
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