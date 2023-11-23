İstanbul Anadolu Adliyesi’ndeki iddialarla ilgili şok gelişme! O hakim açığa alındı

İstanbul Anadolu Adliyesi'ndeki son dönemlerle yaşanan iddialarla ilgili Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un oluruyla inceleme ve soruşturma başlatılmıştı. Hakimler ve Savcılar Kurulu Teftiş Başkanlığı Müfettişleri bir süre İstanbul Anadolu Adliyesi'ndeki iddialarla ilgili soruşturma yürüttü. 3 HSK Müfettişinin yürüttüğü soruşturmanın ardından hazırlanan rapor Hakimler ve Savcılar Kurulu 2. Dairesi'ne geldi.

HSK 2. DAİRESİ ACİL TOPLANDI

Müfettişlerin hazırladığı rapor sonrasında, daha önce İstanbul Anadolu Adliyesi Sulh Ceza Hakimi olan şu an ise İstanbul Anadolu 21. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Sidar D.'nin yargılamasını yaptığı birçok dosyada usul ve yasaya aykırı hareket ettiği tespit edildi. HSK müfettişlerinin hazırladığı raporun tamamlanmasının ardından Hakimler ve Savcılar Kurulu 2. Dairesi acil toplandı. Yapılan toplantı sonrasında hakim Sidar D. görevden uzaklaştırıldı.

14 YARGILAMADA YASAYA AYKIRI DAVRANMIŞ

Sidar D.'nin karar verdiği dosyalarda yapılan incelemelerde İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında el konulan saat cinsi eşyalar üzerindeki el koyma kararını yapılan itiraz üzerine usul ve yasaya aykırı olarak kaldırdığı belirlendi. Bunun yanı sıra, uyuşturucu madde ticaretinden tutuklanan Ramazan K.'yı, farklı dosyada uyuşturucu madde ticaretinden tutuklanan Mesut D.'yi yine farklı uyuşturucu ticareti dosyasındaki Ersin C.'yi, usul ve yasaya aykırı olarak tahliye ettiği tespit edildi.

9 UYUŞTURUCU TİCARETİNDE YASAYA AYKIRI TAHLİYE

İstanbul Anadolu Adliyesindeki hakim Sidar D.'nin 9 uyuşturucu madde ticaretine ilişkin şüpheliyi usul ve yasalara aykırı tahliye ettiği belirlenirken, bunların yanında yağma suçundan tutuklanan Umut Ü.'yü, silah ticaretinden tutuklanan iki şüpheliyi, yasa dışı bahis oynatılması suçuna ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan Tuba K., örgüt lideri Sabahattin Ş., örgüt yöneticisi Ertuğrul M.'yi tahliye ettiği belirlendi. Yasadışı bahis suçundan yaptığı 3 tahliye kararlarına yönelik İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan itirazı da haksız şekilde reddettiği tespit edildi. Sidar D.'nun toplamda 14 farklı dosyada usulsüz ve yasaya aykırı olarak kararlar verdiği belirlendi. Sidar D.'nin üç ay süreyle görevden uzaklaştırılmasına karar verildiği, soruşturmanın tamamlanmasının ardından da hakim hakkında kesin kararın verileceği öğrenildi.