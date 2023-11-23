Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Listeye bir çizik daha! MİT’ten PKK’nın Suriye silahlanma sorumlusuna operasyon
Giriş Tarihi: 23.11.2023 09:52 Son Güncelleme: 23.11.2023 10:17

Son dakika: Listeye bir çizik daha! MİT’ten PKK’nın Suriye silahlanma sorumlusuna operasyon

Son dakika haberleri: Suriye’de, PKK/YPG tarafından güvenlik güçlerine yönelik düzenlenen saldırılarda kullanılan silahlardan sorumlu olan örgütün ağır silah ve savunma sanayi sorumlularından Hayri Serhat kod adlı Fahrettin Tolun, MİT tarafından gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirildi. 21 yıl önce örgüte katılan terörist, İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranıyordu.

Halit TURAN Halit TURAN
Son dakika: Listeye bir çizik daha! MİT’ten PKK’nın Suriye silahlanma sorumlusuna operasyon

Son dakika haberleri: 21 yıl önce PKK terör örgütüne katılarak birçok silahlı eylemde bulunduktan sonra Türkiye, İran ve Irak kırsalında çeşitli alanlarda sorumlu düzeyde faaliyet gösteren PKK'lı terörist Hayri Serhat kod adlı Fahrettin Tolun, 2019'da Suriye'ye geçtikten sonra örgütün ağır silah ve savunma birimi sorumlusu oldu.

PKK terör örgütünün Türkiye'ye yönelik eylemlerinde kullandığı silahlardan sorumlu olan Tolun, Interpol tarafından oluşturulan Kırmızı Bülten'in yanı sıra Iğdır ve Erzurum Ağır Ceza Mahkemeleri tarafından da "Terör Amaçlı Örgüte Üye Olma" suçundan aranıyordu.

MİT'İN HEDEF LİSTESİNDEYDİ

Örgüt yöneticilerine yönelik son dönemlerde başarılı operasyonlara imza atan Milli İstihbarat Teşkilatı Suriye'nin Rumeylan bölgesinde PKK/YPG'nin ağır silah ve savunma sanayi sorumlusu olarak faaliyet yürüten teröristi takibe aldı.

Örgütün kırsal kadrolarına katılan en eski üyelerinden biri olan terörist, MİT'in örgüte yönelik düzenlediği operasyonlardan korunmak için sürekli yerini değiştirmeye başladı.

Yakınında bulundurduğu kişilere karşı da son derece tedbirli davranan Fahrettin Tolun'un adresi tespit edilir edilmez operasyon için düğmeye basıldı.
Anlık istihbarat sonrasında gerçekleştirilen operasyonla, Hayri Serhat kod adlı Fahrettin Tolun Suriye'de etkisiz hale getirildi.

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Son dakika: Listeye bir çizik daha! MİT’ten PKK’nın Suriye silahlanma sorumlusuna operasyon
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