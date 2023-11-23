Son dakika: Listeye bir çizik daha! MİT’ten PKK’nın Suriye silahlanma sorumlusuna operasyon

PKK terör örgütünün Türkiye'ye yönelik eylemlerinde kullandığı silahlardan sorumlu olan Tolun, Interpol tarafından oluşturulan Kırmızı Bülten'in yanı sıra Iğdır ve Erzurum Ağır Ceza Mahkemeleri tarafından da "Terör Amaçlı Örgüte Üye Olma" suçundan aranıyordu.