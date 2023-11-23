Son dakika: Listeye bir çizik daha! MİT’ten PKK’nın Suriye silahlanma sorumlusuna operasyon

Son dakika haberleri: 21 yıl önce PKK terör örgütüne katılarak birçok silahlı eylemde bulunduktan sonra Türkiye, İran ve Irak kırsalında çeşitli alanlarda sorumlu düzeyde faaliyet gösteren PKK'lı terörist Hayri Serhat kod adlı Fahrettin Tolun, 2019'da Suriye'ye geçtikten sonra örgütün ağır silah ve savunma birimi sorumlusu oldu.
PKK terör örgütünün Türkiye'ye yönelik eylemlerinde kullandığı silahlardan sorumlu olan Tolun, Interpol tarafından oluşturulan Kırmızı Bülten'in yanı sıra Iğdır ve Erzurum Ağır Ceza Mahkemeleri tarafından da "Terör Amaçlı Örgüte Üye Olma" suçundan aranıyordu.
Örgütün kırsal kadrolarına katılan en eski üyelerinden biri olan terörist, MİT'in örgüte yönelik düzenlediği operasyonlardan korunmak için sürekli yerini değiştirmeye başladı.
Yakınında bulundurduğu kişilere karşı da son derece tedbirli davranan Fahrettin Tolun'un adresi tespit edilir edilmez operasyon için düğmeye basıldı.
Anlık istihbarat sonrasında gerçekleştirilen operasyonla, Hayri Serhat kod adlı Fahrettin Tolun Suriye'de etkisiz hale getirildi.