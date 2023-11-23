‘Öğretmene hak ettiği itibarı sağlayacağız’

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 81 ilden öğretmenlerle Ankara'da Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde bir araya geldi. Bakan Tekin burada yaptığı konuşmada öğretmenlerle bir arada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Türkiye'yi, 2053, 2071 ve Türkiye Yüzyılı hedeflerine taşıyacak öncü, iyilik odaklı, hak ve hakikat aşığı bir nesil yetiştirmenin en temel hedeflerinden biri olduğunu vurgulayan Tekin şöyle devam etti: "Öğretmenin hak ettiği itibarı toplum nezdinde sağlamak önemli çıkış noktalarımızdan birisi olacak. Biz her şeyden önce, 'önce öğretmen' diyoruz. Özentiden uzak, kendine güvenen, taklitçilikten sakınan, bilim yolcusu, Türkçeyi doğru ve güzel kullanan, dilini, söz varlığını idrak eden, medeniyet mirasından yararlanan bu gençlik sizlerin eseri olacak. Eğitimin en başta aile ortamında başladığını, birer ebeveyn olarak kendi çocuklarımızın eğitimi konusunda en büyük sorumluluğun bizlere düştüğünü bilmek zorundayız." Bakan Yusuf Tekin, 81 ilden gelen öğretmenleri temsilen Ebru Öztürk, Nuri Arıcı, Orhan Güleşce, Volkan Kaya ve Sümeyra Temizhan'a hediye takdim etti. Programda, Ankara Güzel Sanatlar Lisesi öğretmenleri de mini bir konser verdi.