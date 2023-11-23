Şehit Aybüke Yalçın’ın bağlaması Başkan Erdoğan’a emanet

Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın katılımı ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!" Filmi galası gerçekleştirildi. Milletin evinde gerçekleştirilen film gösteriminin ardından duygusal anların yaşandığı Külliye'de şehidin ailesi tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlamlı hediye verildi. Şehit Şenay Aybüke Yalçın'ın kullandığı bağlaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bağlamayı öperek şehidin babasının elinden aldı. TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı ise Emine Erdoğan'a Aybüke öğretmenin simge fotoğrafındaki sembolik kırmızı yazmaya bağlı minyatür bağlama hediye etti. Şehit öğretmenin hayatını anlatan film 24 Kasım Öğretmenler gününe hitafen bugün gösterime giriyor.
KÜLLİYEDE ŞEHİT AİLELERİNE VEFA
Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de PKK'lı teröristlerin hain saldırısı sonucu 22 yaşında şehit olan öğretmen Aybüke Yalçın'ın hayatı beyazperdeye taşındı. Filmin sonunda şehidin annesi Zehra, babası Sadık ve kardeşi Aybars Yalçın'ın yanı sıra filmde adı geçen şehitler, Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk'ün eşi Ayşegül Safitürk ve Uzman Çavuş Soner Fazlıoğlu'nun babası ve annesi de sahneye çıkarak Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile kısa sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi. Emine Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan şehitlerin ailelerine sarıldı.
DEV KADRO YER ALDI
Filmin çekimleri Ankara'nın Haymana ilçesinde gerçekleşti. Filmde; Aybüke öğretmeni Nihayet Şahin, babası Sadık Yalçın'ı Caner Kurtaran, annesini ise Zeynep Kankonde canlandırdı. Filmin oyuncu kadrosunda; Engin Hepileri, Cansel Elçin, Murat Han, Turgay Tanülkü ve Zeliha Kendirci gibi başarılı isimler de yer aldı. Yönetmenliğini Murat Onbul'un yaptığı filmin senaryosunu ise Uğur Kılıç ve Ozan Bodur birlikte kaleme aldı.
FİLMDE ŞEHİT KAYMAKAM DA ANILDI
10 Kasım'da Mardin'de PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda yaralanarak tedavi gördüğü hastanede 11 Kasım 2016'da şehit olan Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk'e filmin bir sahnesinde atıfta bulunuldu. Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından bombalı araçla yapılan saldırıda yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 10 Haziran 2017'de şehit düşen Uzman Çavuş Soner Fazlıoğlu'nun hikayesine de filmde yer aldı.
ŞEHİT AYBÜKE ADINI ŞEHİTTEN ALDI
Şehit Aybüke öğretmene ailesi tarafından verilen isim, 1993 yılında gerçekleşen Hocalı Katliamında şehit edilen Aybüke bebeğin hatırasını yaşatmak için verilmişti.
TRT Ortak Yapımı "Aybüke; Öğretmen Oldum Ben" filminin galasına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile filmde adı geçen Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün eşi Ayşegül Safitürk ile Şehit Uzman Çavuş Soner Fazlıoğlu'nun ailesi de katıldı.