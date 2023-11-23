Şehit Aybüke Yalçın’ın bağlaması Başkan Erdoğan’a emanet

KÜLLİYEDE ŞEHİT AİLELERİNE VEFA

Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de PKK'lı teröristlerin hain saldırısı sonucu 22 yaşında şehit olan öğretmen Aybüke Yalçın'ın hayatı beyazperdeye taşındı. Filmin sonunda şehidin annesi Zehra, babası Sadık ve kardeşi Aybars Yalçın'ın yanı sıra filmde adı geçen şehitler, Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk'ün eşi Ayşegül Safitürk ve Uzman Çavuş Soner Fazlıoğlu'nun babası ve annesi de sahneye çıkarak Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile kısa sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi. Emine Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan şehitlerin ailelerine sarıldı.