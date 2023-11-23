Tunç Soyer, ’İzmirli sadece hizmete oy vermez’ demişti... AK Partili Dağ: ’Hizmet etmesem de İzmirli oy verir’ diyor!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ, katıldığı bir televizyon programında gündemi değerlendirdi. CHP'de Özgür Özel'in başkan seçilmesiyle tamamlanan kurultay sürecini değerlendiren Dağ "Genel Başkan değişti, bunun dışında bir şey olduğu kanaatinde değilim. Politikaları aynı. Bugüne kadar genel başkanın yanında olan ekibin aynen devam ettiğini görüyoruz. Ekip olarak da değişen bir şey yok. Seçim kaybedildi tek sebebini de Kemal Kılıçdaroğlu olarak kodlayıp, tabanı da buna yönlendirdiler. Ortada 5 genel başkan 2 büyükşehir belediye başkanı vardı, il il gezdiler. Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanımız seçimi sadece Kılıçdaroğlu'na karşı değil 7 cumhurbaşkanı yardımcısına ve bakan olmak isteyen birçok kişiye karşı kazandı. Mevcut genel başkanın o zaman bugün eleştirdiklerini desteklediğini görüyoruz. Değişen bir şey yok. Kılıçdaroğlu'nu seçimi kaybetme nedeni gösterip oradan kendilerine bir yol açamaya çalışıyorlar. İttifak çalışmalarına baktığınızda da değişen bir şey olmadığını görüyorsunuz" dedi.





PAZAR GÜNÜ TEMAYÜL YOKLAMALARI

Parti olarak hafta sonu temayül yoklamaları yapacaklarını dile getiren Dağ "Biz bu hafta temayül yoklamalarını yağacağız. Aday adayı başvuruları bugün sona erdi. Aralık başı Kasım sonu gibi çalışmalara üst komisyonumuz başlar. Kampanya kapsamında tarihsel olarak ne yapacağımızın adımları netleşmiş durumda. Aşamalarımız belli. Hangi zaman neye vurgu yağacağımız belli. 2023 kampanyasına Ekim ayında başlayıp Mayıs ayına kadar her hafta ne yapacağımızı bilerek o kampanyayı yapmıştık. Tabii depremden dolayı değişikliğe gittik. 4 aylık önümüzdeki süre zarfında hangi dönemde hangi vurguyu yapacağımızı, Cumhurbaşkanımız, aktörlerimizin söylemlerinde, filmlerde, açık alanlarda neler yağacağımızı belli aşamaya getirdik. ARGE başkanlığımız anketleri yaptı, yapmaya devam ediyor, isimleri soruyor. Oradaki veriler, saha bilgileri, Cumhurbaşkanımızın siyasi tecrübesiyle en doğru karar verilecek. Pazar günü de temayül yoklamalarımızı yapacağız. Üst komisyon il il gerekli müzakereyi yapar, son kararı da Cumhurbaşkanımız verir. " ifadelerini kullandı.





ATATÜRK'Ü İSTİSMAR

Başkan Soyer'in 'İzmirli sadece hizmete değil, demokrasiye, özgürlüğe oy verir" sözlerini değerlendiren Dağ şunları söyledi: "Bir kendini ikrar var, 'ben hizmet etmedim, çalışmadım, yeterince İzmirliye faydalı olmadım' demek. İkincisi de İzmirlinin oyunu çantada keklik görme anlayışı var, ben hizmet etmesem de İzmirli bana oy verir diyor. Ben İzmirliyi böyle görmüyorum. Bir siyasetçi aday oluyor ise hizmetleriyle karnesinin ortaya konulması lazım. Hizmetleriyle değerlendirilmesi lazım. Bahsettiği merhale zaten hepimizin olmazsa olmazı. Demokrasi dediğimiz şeyin altını nasıl dolduruyoruz, özgürlüğün altını nasıl dolduruyoruz, önemli olan o. Batı Gazze konusunda özgür mü davrandı? Mesele orada! Gazze konusunda demokrasiyi mi savunuyor batı. Bu kelimeler güzel ama önemli olan bunun altını nasıl dolduruyorsunuz, biz bunları hayatımızda yaşıyoruz. Bir belediye başkanının seçime giderken 'hizmete değil bunlara oy verir' demesi 'ben hizmet etmedim' demektir ve İzmirliyi çantada keklik görmektir. İstismarın her şeyi kötü. Atatürk'ü, laikliği, dini istismar etmek doğru değil. Hepsinde insanın kutsalları olur, öncelikleri olur ama kendi hayatında bunların hakkını veremden, bunları istismar etmek doğur değil. Hele ki bir siyasetçinin istismar etmesi hiç doğru değil. Biz bugüne kadar bunlara dikkat ettik, dikkat etmeye devam edeceğiz." İfadelerine yer verdi.