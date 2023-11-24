AK Parti’de aday adaylığı başvuruları sona erdi

Aday adaylığı başvurularının sona erdiği gün partisinin genel merkezinde kurmayları ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, süreç ile ilgili bilgi aldı. Aday adaylığı başvurularına mevcut başkanlar, milletvekilleri, kadın ve gençlik kollarından başvuru alınmadı. Bu nedenle aday adaylığı başvurusu yapmamış isimler de aday olarak çıkabilecek. Parti genel merkezindeki mesaisinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Telaşlanmayın vakti saati gelince duyarsınız en uygun olan adayı göreceksiniz" diyerek yanıt vermişti.



TEMAYÜL YOKLAMASI PROVASI

Doğru adayın belirlenmesi için kriterlerden birisi de teşkilat temayül yoklaması olacak. Geçen dönem olduğu gibi bu seçimde de AK Parti, temayül yoklamasını elektronik ortamda alacak. 26 Kasım'da yapılması planlanan temayül yoklamasının sonuçları aynı gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne sunulacak. Bu kapsamda dün parti genel merkezinde düzenlenen temayül bilgilendirme toplantısında genel başkan yardımcılarına elektronik ortamda nasıl oy kullanılacağı anlatıldı. Genel başkan yardımcıları hazırlanan deneme masalarının başında temayül provasına katıldı.



ADAYLAR İÇİN TİTİZ ÇALIŞMA

AK Parti, seçimi kazanacak adayları için titiz çalışma yürütüyor. Mayıs seçimlerinin ardından yerel seçim sürecini başlatan parti yönetimi, anket çalışmalarında da isim bazlı anketlere başladı. AK Parti, 81 ilde vatandaşı telefonla arayarak, "Belediye başkanı adayı olarak kimi görmek istiyorsunuz?" diye soruyor. Adayların belirlenmesinde anket ya da temayül yoklaması tek başına belirleyici olmayacak. 5 ana parametre baz alınacak, hepsinin ortalamasına bakılarak karar verilecek. Yerel yönetimler başkanlığı tarafından kurulan etnografik ekibin gözlem çalışmaları ile anket sonuçları karşılaştırılacak. Anket, gözlem ve temayül ile birlikle teşkilatın il başkanlığı il yönetim kurullarının ve milletvekillerinin görüşleri de alınıyor. Bunlara ek olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her ildeki eski arkadaşlarının da fikirlerine başvurulacak. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belirli aralıklarla arkadaşlarını arayarak bulundukları şehrin siyasi durumu ile ilgili bilgiler alacak. Öte yandan pazartesi günü yapılması planlanan MYK toplantısında da adaylar ile ilgili son durum masaya yatırılacak, her birim çalışmalarını sunacak.