Bakan Tekin’den öğretmen atamalarına ilişkin açıklama: Sayı böyle belirlenecek

Milli Eğitim BakanıTekin, TRT Haber canlı yayınında gündemle ilgili soruları yanıtladı. 81 ilden gelen öğretmenlerle ilgili düzenledikleri etkinliklerin devam edeceğini söyleyen Tekin, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bu etkinliklere destek veren tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Tekin, bu yıl ilk kez her ilçeden kendi görev yerlerinde fark yaratan birer öğretmenin davet edildiğini, aralık ayında "Bir Öğretmenin Gözünden Yüzyılın Eğitimi" içerikli bir sempozyum düzenleyeceklerini dile getirdi.

Medyada örnek öğretmenlerin haberlerinin ön plana çıkarılması gerektiğini belirten Tekin, "1 milyon 200 binin üzerinde kamuda, resmi ve özelde öğretmenimiz var. Çok güzel şeyler oluyor. Arada kendi içimizde de tolere etmeye çalıştığımız ufak tefek yanlış anlaşılmalar ya da haber yapılacak şeyler ortaya çıkıyor. Bunlara biz de üzülüyoruz, tedbir almaya çalışıyoruz ama koskoca 1 milyon 200 bin kişilik bir ailede bir tane öğretmenimizin ya da eğitim çalışanımızın yaptığı şeyin tüm bu camiayı temsil etmediğini söylüyorum." ifadesini kullandı.

Tekin, dün akşam galası yapılan "Aybüke: Ben Öğretmen Oldum" filmini Cumhurbaşkanı Erdoğan ve şehit Aybüke öğretmenin ailesiyle birlikte izlediklerini ve çok duygulandıklarını anlatarak şöyle devam etti:

"Hem Necmettin (Yılmaz) öğretmen hem de Aybüke öğretmen şehit olduklarında ben müsteşardım. Necmettin öğretmen kaçırıldığında şehadet haberi alıncaya kadar ailesiyle her gün telefonlaşıyorduk. Sağlığıyla, nerede olduğuyla ilgili olarak istihbarat örgütlerimizle, güvenlik birimlerimizle sürekli iletişim halindeydik. Aybüke öğretmenin şehadet haberini aldığımızda da yine müsteşardım. Bu vesileyle Aybüke öğretmen gibi, Necmettin öğretmen gibi burada isimlerini sayamayacağımız onlarca şehit öğretmenimizi, 15 Temmuz şehidimiz Yusuf Elitaş öğretmenimizi, depremde kaybettiğimiz öğretmenlerimizi hayırla, minnetle anıyorum."

Anayasa Mahkemesinin Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun bazı maddelerini iptal etmesine ilişkin görüşü sorulan Tekin, "Bugün Sayın Cumhurbaşkanı'mız da söyledi, 60 yıllık bir özlem Öğretmenlik Meslek Kanunu geçtiğimiz yıl yasalaştı. Sonrasında da Anayasa Mahkemesi bazı maddeleri iptal etti. Gerekçeli karar yayınladığında da 9 aylık bir süre tanıdı bize. Yani 9 ay içinde kanunla ilgili iptal edilen hususlarda düzenlemeler yapılmasını öngördü. Ben şahsen kanun yeniden gözden geçirilecekse, kamuoyunda öğretmen arkadaşlarımızın, öğretmenler odasında aldığım önerilerin, paydaşlarımızın, sendikaların, siyasi partilerin önerileri doğrultusunda yeni bir Öğretmenlik Meslek Kanunu yapılabileceğini düşünüyorum." diye konuştu.