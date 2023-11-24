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Giriş Tarihi: 24.11.2023 12:54

Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tek amaçları bölgeyi kana bulamak olan PKK/YPG'li teröristlere hak ettikleri gibi müdahale etmeye devam ediyoruz! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi."

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Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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