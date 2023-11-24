Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tek amaçları bölgeyi kana bulamak olan PKK/YPG'li teröristlere hak ettikleri gibi müdahale etmeye devam ediyoruz! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi."